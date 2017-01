EU nekter britene å starte forhandlinger om nye handelsavtaler

Storbritannias finansminister Philip Hammond bekrefter fredag at britene vil overholde reglene fullt ut så lenge landet fortsatt er med i EU.

– Men vi ønsker å styrke samarbeidet alle våre handelspartnere, ikke bare USA, sier han.

Storbritannia er allerede i dialog med Norge, USA og en rekke andre land om hvordan handelsforbindelsene vil kunne se ut etter brexit. Det har irritert EU, som gjentatte ganger har sett seg nødt til å presisere at denne dialogen ikke kan gå over i formelle forhandlinger.

– Så lenge et land fortsatt er med i EU, kan det ikke finne sted noen bilaterale forhandlinger overhodet om frihandelsavtaler med tredjeparter. Det står i traktatene, og det gjelder for alle land så lenge de er med i EU, helt til siste dag, sa EUs utenrikssjef Federica Mogherini i forrige uke.

Hun fortalte at hun hadde diskutert saken med Storbritannias utenriksminister Boris Johnson, og at de to var enige. (©NTB)