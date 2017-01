Ber May presse Trump på klima

Britiske regjeringsmedlemmer fra hele det politiske spekteret mener statsminister Theresa May bør legge press på Trump om å forbli i Parisavtalen, skriver The Guardian.

May, som møter Trump i Washington fredag, har blitt advart av britiske regjeringsmedlemmer om at Trumps syn på global oppvarming kan avgjøre om verdens befolkning vil lide under klimaendringene i årene framover, ifølge avisa.

Umiddelbart etter Trumps innsettelse forrige fredag ble dokumenter, som blant annet handlet om energipolitikk og henvisninger til Det hvite hus' program for klimaendringer fjernet, ifølge avisa.

Den britiske statsministeren er den første regjeringssjefen som besøker Trump etter at han flyttet inn i Det hvite hus. (©NTB)