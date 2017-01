– Telefonsamtale mellom Trump og Putin i helgen

Ifølge NBC News er samtalen tilsynelatende den første mellom de to siden Trump ble innsatt som president for en uke siden.

Kildene vil ikke si noe om hvorvidt Trump vil snakke med Putin om at Russland sto bak hackingen i forbindelse med presidentvalget.

Russerne er blitt beskyldt for å ha dratt i trådene i forbindelse med at opplysninger fra epostkontoer til amerikanske demokrater ble lekket via WikiLeaks.

Det er heller ikke kjent om han vil ta opp sanksjonene som Obama-administrasjonen innførte mot Russland som følge av saken. (©NTB)