Varm velkomst for Gambias nye president

– Jeg er en glad mann i dag. Jeg tror de vonde tidene er over. Nå skal jeg få regjeringen mitt på plass og få tannhjulene i gang, sa Barrow da han kom hjem etter å ha tilbrakt de siste ukene i Senegal der han ble tatt i ed som president på den gambiske ambassaden.

I selskap med sine to koner og flere av sine barn ble Barrow ønsket velkommen av tjenestemenn fra militæret, regjeringsmedlemmer og tusenvis av jublende sivile.

Hans hjemkomst markerer Gambias første demokratiske maktoverføring, og konkluderte en langvarig politisk krise som til slutt endte med at ekspresident Yahya Jammeh gikk med på å dra i eksil til Nigeria 22 år etter at han tok makten i landet gjennom et militærkupp.

– Barrow kommer til å utvikle dette landet! Han er god, han er ingen drapsmann, sier Adja Kombeh som var blant de fremmøtte Barrow-tilhengerne.

Barrow, en tidligere forretningsmann uten politisk erfaring, vant presidentvalget i desember, men daværende president Jammeh nektet å anerkjenne valgresultatet og å gå av. (©NTB)