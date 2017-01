Trump vil opprette sikre soner i Syria

Det bekreftet Trump i et intervju med TV-kanalen ABC News onsdag. I tillegg nevnes sonene i et utkast til presidentordre om å nekte syriske flyktninger adgang til USA.

I utkastet, som nyhetsbyråene Reuters og AP har sett, ber Trump forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet om å lage en plan for opprettelse av sikre soner i Syria og nabolandene. Planen skal være klar i løpet av 90 dager.

Sikre soner ble foreslått både av Trump og Hillary Clinton i valgkampen. Tanken er at flyktninger og sivile skal kunne oppholde seg her uten risiko for angrep.

Men å opprette slike soner uten aksept fra Syrias regjering og landets allierte Russland, kan vært svært utfordrende. Hvis vestlige styrker prøver å etablere flyforbud over sonene, kan de i verste fall havne i direkte konflikt med russerne.

Torsdag sa en talsmann for Russlands regjering at Trumps plan og konsekvensene av den bør vurderes nøye. (©NTB)