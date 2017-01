Trump til Pentagon for å legge slagplan mot IS

Trumps besøk vil dreie seg om hvordan kan skal følge opp sitt innsettelsesløfte om å utrydde radikal islam og «fjerne IS fra jordens overflate».

Under tiden som presidentkandidat og nå som president, har Trump aldri kunngjort noen konkret plan for hvordan han skal bekjempe IS.

Han har imidlertid gjentatte ganger stilt seg kritisk til at USA har benyttet

tusenvis av milliarder dollar på krigføring i Irak og Afghanistan. Likevel har han også ved et tilfelle hintet om at han ikke kommer til å ha «noe annet valg» enn å øke USAs begrensede tilstedeværelse i IS-herjede områder.

Per dags dato er det 5.160 amerikanske soldater i Irak, og 503 i Syria, mens Trump under en debatt under primærvalgkampen i mars uttalte at det kunne være behov for å øke tilstedeværelsen opp til 30.000 soldater for å «slå ut» IS. (©NTB)