Trump signerer presidentordre om innvandring

Torsdag er Trump ventet å komme med en presidentordre som innebærer at alle innvandrere blir nektet adgang til landet de neste fire månedene, og døren vil stenges helt for flyktninger fra krigsherjede Syria på ubestemt tid, skriver nyhetsbyrået AP som har sett et utkast til presidentordren.

Presidentens kommende ordre er også ventet å utsette visumutstedelser for personer fra land hvor det hovedsakelig bor muslimer, inkludert Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen, i minst 30 dager, viser utkastet.

– Fra og med i dag tar USA tilbake kontrollen over sine grenser, uttalte Trump under et besøk hos sikkerhetsdepartementet onsdag, da han signerte ordren om å begynne byggingen av muren mellom USA og Mexico.

– Vi kommer til å redde liv på begge siden av grensen, hevdet han. Trump erklærte at ulovlig innvandring er «en tydelig og gjeldende fare for USAs interesser», ga ordre om å stanse det han kaller en «nylig økning» i ulovlige grensekrysninger, slå ned på mulige terrorhandlinger, redusere mulighetene internasjonale, kriminelle organisasjoner har til å operere og øke farten på utsendelse av personer som lever i landet ulovlig. (©NTB)