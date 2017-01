Seks døde i skogbranner i Chile

– Jeg kan nå offisielt si at ytterligere to personer er døde – to chilenske brannmenn som ble funnet i Maule-elven, sier landets innenriksminister Mario Fernandez.

Fra før av er fire meldt døde i brannen, som har spredt seg over nærmere 2.000 kvadratkilometer. 4.000 personer er blitt evakuert. (©NTB)