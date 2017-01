Rajoy: – Le Pen-seier vil være en katastrofe

Frankrike skal velge ny president i vår, og Tyskland holder valg på ny nasjonalforsamling i september. I et intervju med radiostasjonen Onda Cero ble Rajoy spurt om hvilke sjanser han tror Nasjonal fronts Marine Le Pen og høyrepartiet Alternativ for Tyskland (AfD) har til å få makt etter de to valgene.

– Jeg vil helst ikke tenke på det. Det ville vært en katastrofe som rett og slett ville ødelagt Europa, sier Rajoy.

Han er spesielt lite imponert over Le Pens planlagte politikk.

– Hun ønsker en folkeavstemning for å få Frankrike til å forlate EU, som om Europa er roten til alt ondt. Jeg tror hun hadde hatt godt av å besøke steder utenfor Europa, sier den spanske statsministeren. (©NTB)