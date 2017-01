President Trump holder sin første pressekonferanse fredag

Trump skal delta på en felles pressekonferanse med Storbritannias statsminister Theresa May etter at de to har hatt møte. May er den første regjeringssjefen som besøker Trump.

Foreløpig har Trumps talsmann Sean Spicer holdt pressekonferanser på vegne av presidenten, som ble tatt i ed fredag forrige uke. Ifølge Spicer vil Trump svare på spørsmål fra pressen under arrangementet. (©NTB)