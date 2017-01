Mexicos president avlyser møte med Donald Trump

– Vi har i dag informert Det hvite hus om at jeg ikke kommer til å delta på arbeidsmøtet som var satt opp med Trump i Washington førstkommende tirsdag, skriver Peña Nieto på Twitter.

Peña Nieto avlyste møtet få timer etter at Trump truet på Twitter med å avlyse møtet dersom ikke Mexico betaler for den omstridte muren på grensen mellom USA og Mexico. Trump har allerede gitt ordre om at muren skal bygges.

Peña Nieto fordømmer Trumps planer om grensemuren og har gjentatte ganger sagt at Mexico aldri kommer til å betale for den.

Det var onsdag Trump skrev under på en presidentordre som slår fast at arbeidet med å bygge den omstridte muren skal begynne.

USAs grense mot Mexico er 3.200 kilometer lang, og Trump har tidligere anslått at muren vil få en prislapp på opp mot 100 milliarder kroner, mens eksperter anslår det dobbelte. (©NTB)