Mexicos president: – Vi betaler ikke for noen mur

– Jeg beklager og fordømmer avgjørelsen USA har tatt om å fortsette byggingen av en mur som i årevis har splittet oss i stedet for å bringe oss sammen, sier president Enrique Peña Nieto til mexicansk fjernsyn.

– Jeg har sagt det gang på gang: Mexico kommer ikke til å betale for noen mur, sier han videre etter at USAs president Donald Trump gjentok antydningen om at han vil sende regningen for muren til det langt fattigere nabolandet i sør.

– Mexico gir og krever respekt som den fullstendig suverene staten vi er, sier presidenten videre.

Etter planen skal Peña Nieto møte Trump i Det hvite hus neste uke, men opposisjonen i Mexico krever nå at han avlyser besøket. Ifølge Mexicos utenriksminister Luis Videgaray vurderer han å avlyse, men beslutningen er ennå ikke tatt, melder TV-stasjonen Televisa.

Peña Nieto selv vil ikke si noe om hva hans neste skritt vil være. Først vil han se på en rapport fra en mexicansk delegasjon som denne uken er i Washington. (©NTB)