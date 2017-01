Lovforslag om brexit lagt fram i Parlamentet

– Det britiske folk har tatt beslutningen om å forlate EU. I dag har vi lagt fram et lovforslag i Parlamentet som formelt vil la oss utløse artikkel 50 innen utgangen av mars, sa brexit-minister David Davis torsdag.

Artikkel 50 i Lisboa-traktaten dreier seg om hvordan land kan melde seg ut av EU.

Det britiske lovforslaget kommer etter at landets høyesterett tirsdag slo fast at Storbritannia ikke kan innlede utmeldingsprosessen før saken er behandlet i Parlamentet. Statsminister Theresa May ønsket i utgangspunktet ikke å la de folkevalgte behandle saken.

Ifølge Reuters skal forslaget om å starte brexit-prosessen diskuteres i Parlamentet 31. januar og 1. februar.

Det er ventet at regjeringens forslag kommer til å bli vedtatt med et solid flertall. De konservative har rent flertall i Parlamentet, og ifølge BBC er tidligere statsråd Kenneth Clarke det eneste konservative parlamentsmedlemmet som har varslet at han vil stemme mot. (©NTB)