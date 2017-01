Hellas avviser tyrkisk krav om utlevering av militære

Offiserene har opplyst at slektninger i Tyrkia har mistet jobbene sine og fått inndratt passene sine. De benekter at de var innblandet i kuppforsøket, men sier samtidig at de frykter for sine liv hvis de blir sendt tilbake til Tyrkia.

Mennene fikk avslag på sine asylsøknader, men søknadene skal nå få ny behandling. (©NTB)