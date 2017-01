Britisk høyesterett avviser oljesak mot Shell

Medlemmer av lokalsamfunnene Ogale og Bille hevder at de ikke vil få en rettferdig rettsbehandling i Nigeria og har bedt britisk rett om å behandle saken. Høyesterett i London hevder derimot at tvisten må håndteres av nigerianske myndigheter.

– Vi er skuffet, men har ikke mistet motet, sier Emere Godwin Bebe Okpabi, leder for Ogale-samfunnet.

De ønsker å klage over avgjørelsen.

– Alt vi ber om er at Shell rydder opp oljesølet og kompenserer lokalsamfunnene for skaden de har gjort, sier han. Mange av de rammede er fiskere, som hevder de har fått levebrødet sitt ødelagt.

I 2015 gikk Shell med på å betale over 600 millioner kroner som en erstatning for to tilfeller av grove oljeutslipp i det sørlige Nigeria – og unngikk dermed en full rettssak i London. (©NTB)