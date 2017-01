Østerriksk politi aksjonerer mot islamister

Torsdagens aksjoner gjennomføres i hovedstaden Wien, samt byen Graz, Østerrikes nest største by, opplyser innenriksdepartementet i landet.

Ifølge østerrikske medier deltar over 800 politifolk i aksjonene. Mediene skriver at aksjonene knyttes til pågripelsen av en 17 år gammel gutt forrige uke. Østerriksk politi mener gutten planla å gjennomføre et terrorangrep i Wien.

Innenriksdepartementet opplyser at de vil komme med detaljer når de pågående aksjonene er over. (©NTB)