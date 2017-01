Trump truer fortsatt med å ta Iraks olje

Forslaget ble også lansert i valgkampen, da Trump snakket om å «ta oljen» for å få tilbake noen av pengene USA brukte på å invadere og okkupere Irak.

Da Trump besøkte CIAs hovedkvarter i helgen, gjentok han at USA burde ha beholdt oljen etter invasjonen i 2003. Han brukte uttrykket «To the victor belongs the spoils», som henviser til goder som havner hos dem som seirer.

I tillegg argumenterte han med at ekstremistgruppa IS ikke ville fått oljeinntekter hvis USA hadde tatt oljen i stedet.

– Vi burde ha beholdt oljen. Men, ok, kanskje dere får en sjanse til, sa Trump i en tale til CIA-ansatte.

Da Trumps pressetalsmann Sean Spicer fikk spørsmål om saken et par dager senere, svarte han slik: (©NTB)