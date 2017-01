Trump-regjeringen vurderer hemmelige CIA-fengsler

I utkastet, som nyhetsbyrået AP har fått tilgang til, slås det også fast at fangeleiren på Guantanamo-basen på Cuba ikke skal stenges.

CIA drev tidligere hemmelige fengsler i andre land, men disse ble stengt av president Barack Obama. I utkastet bes det om en vurdering av hvorvidt disse bør gjenåpnes.

Før de hemmelige fengslene ble stengt, ble torturmetoden waterboarding brukt under avhør av terrormistenkte som ble tatt til fange av USA. I valgkampen lovet Trump å ta i bruk både denne formen for vanntortur og langt verre metoder.

Etter presidentvalget har han moderert seg og sagt at påtroppende forsvarsminister James Mattis er imot bruk av tortur. Selv om utkastet til presidentordre åpner for nye avhørsmetoder, slås det fast at tortur ikke skal brukes. (©NTB)