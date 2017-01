Trump: Bygging av Mexico-muren starter om få måneder

– Så raskt vi kan, så raskt vi rent fysisk kan gjøre det. Jeg vil si i løpet av måneder. Planleggingen begynner straks, sier Trump i et intervju med ABC News.

I det første TV-intervjuet siden han overtok som president, fastholder Trump at Mexico vil få regninga for muren som skal bygges langs den 3.200 kilometer lange grensa.

– Jeg sier bare at det vil bli betalt. Det vil skje på et eller annet vis, kanskje et komplisert vis, sier Trump i intervjuet.

– Det jeg gjør, er bra for USA. Det kommer også til å bli bra for Mexico. Vi ønsker et svært stabilt, svært solid Mexico, fortsetter han. (©NTB)