TV-ikonet Mary Tyler Moore (80) død

Moore brøt barrierer med sin humoristiske skildring av en enslig karrierekvinne i «The Mary Tyler Moore Show» på 1970-tallet.

Den populære situasjonskomedien som gikk over sju sesonger, var radikal for sin tid og er blitt hyllet av Time Magazine som et av 17 programmer som endret TV-mediet. Med humoristisk realisme bidro Moore til å revolusjonere fremstillingen av kvinner på fjernsyn, skriver nyhetsbyrået AP.

Moore slet med diabetes i mange år, og i 2011 ble hun hjerneoperert. 80-åringen døde onsdag med ektemannen og venner ved sin side, opplyser hennes talsperson Mara Buxbaum.

Opp gjennom årene vant Moore sju Emmy-priser, og hun ble også nominert til Oscar i 1980 for sin rolle i filmen «Ordinary People». (©NTB)