Storbritannia: Ulovlig å tvinge kvinner til å gå i høye hæler

Over 150.000 personer har signert en underskriftskampanje mot det som omtaler som gammelmodige og sexistiske kleskoder. Bak oppropet står resepsjonisten Nicola Thorp, som ble sendt hjem fra kontoret hun jobbet på i London fordi hun gikk i flate sko.

Underskriftskampanjen førte til at kvinne- og likestillingskomiteen i det britiske Parlamentet gransket saken. Konklusjonen er at Storbritannia trenger å styrke likestillingslovene slik at kvinner får sterke vern mot diskriminering gjennom arbeidsplassens kleskoder.

I komiteens rapport påpekes det at praksisen med å tvinge kvinner til å gå i høye hæler på arbeidsplassen, er utbredt.

På Thorps arbeidsplass Portico ble kvinnelige ansatte pålagt å følge en detaljert sminkerutine, og å påføre ny sminke jevnlig gjennom dagen. I tillegg ble kvinnene som farget håret, bedt om at etterveksten aldri skulle være synlig. De måtte dessuten gå i sko med en hælhøyde på mellom 5 til 10 cm, med mindre de inngikk en spesialavtale med sjefen.

Porticos daglige leder Simon Pratt uttalte til komiteen at det ikke hadde falt ham inn at kleskoden, som siden er endret, kunne være ulovlig. (©NTB)