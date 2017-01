Spicer: Trump vurderer ikke å gjenoppta bruk av tortur

– Jeg aner ikke hvor dette kommer fra eller hva som er kilden, men det dreier seg ikke om et dokument fra Det hvite hus, sier Trumps pressetalsmann Sean Spicer.

Washington Post og AP gjenga onsdag innholdet i det de hevdet var et utkast til presidentordre, der det også slås fast at fangeleiren i Guantanamo-basen på Cuba fortsatt skal benyttes.

Blant dem som reagerte på meldingene, var senator John McCain, selv tidligere krigsfange og en uttalt motstander av all bruk av tortur.

– Presidenten kan undertegne de ordrene han ønsker. Men lov er lov. Vi gjenopptar ikke bruken av tortur i USA, sier Spicer.

Trump hevdet i valgkampen at han blant annet ville åpne for bruk av waterboarding, en form for vanntortur, dersom han ble valgt. Denne metoden ble benyttet mot terrormistenkte under president George W. Bush, men er siden forbudt i USA. (©NTB)