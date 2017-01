Senatet godkjenner Haley som ny FN-ambassadør

Den 44 år gamle guvernøren, og Trumps valg til posisjonen som FN-ambassadør, fikk et overveldende flertall bak seg under avstemningen.

Haley er datter av indiske innvandrere og guvernør i delstaten South Carolina. Da hun under en senatshøring i forrige uke fikk spørsmål om hun støttet flytting av USAs ambassade til Jerusalem, svarte hun «absolutt». Hun begrunnet dette med at både Israel og republikanerne i Kongressen går inn for flytting. (©NTB)