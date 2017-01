Park skal avhøres i korrupsjonssak innen kort tid

Planen er å avhøre Park i begynnelsen av februar, og samtidig skal kontoret hennes gjennomsøkes, opplyser Lee Kyu-chul, en talsmann for påtalemyndigheten.

Nasjonalforsamlingen avgjorde i desember at president Park skal stilles for riksrett. Grunnlovsdomstolen skal innen 13. mars beslutte hvorvidt det blir riksrettssak. Park er innblandet i en korrupsjonsskandale sammen med sin nære venninne Choi Son-sil.

Choi ble onsdag innbrakt til påtalemyndigheten for avhør. Utenfor bygningen ropte hun ut til reportere på stedet at granskingen er urettferdig og at hun har blitt truet til å tilstå usanne ting om sitt forhold til Park.

– Dette er ikke lenger en demokratisk påtalemyndighet. De tvinger meg til å tilstå, ropte hun mens vakter fraktet henne inn i bygningen.

Lee avviser anklagene fra Choi. (©NTB)