NYT: Trump vurderer dramatiske kutt i FN-bidrag

Trump-administrasjonen har også begynt gjennomgangen av flere internasjonale avtaler, for å vurdere hvem av dem USA eventuelt skal trekke seg fra, skriver The New York Times.

Avisen har fått tilgang til utkast til to nye presidentordrer, blant dem en med tittelen «Revisjon og reduksjon av amerikansk finansiering av internasjonale organisasjoner».

Denne presidentordren tar til orde for å kutte alle amerikanske bidrag til internasjonale organer som ikke oppfyller helt spesifikke krav Trump-administrasjonen akter å stille.

Ett av kriteriene for å få amerikansk støtte er at organisasjonen ikke innvilger medlemskap til de palestinske selvstyremyndighetene eller PLO.

Organisasjoner som støtter program som finansierer abort vil heller ikke kunne regne med pengestøtte fra USA i framtida, dersom utkastet blir en realitet, og det samme gjelder internasjonale organisasjoner som i Trumps øyne omgår de amerikanske sanksjonene mot Iran og Nord-Korea. (©NTB)