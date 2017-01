May lover hvitebok om Brexit

– Jeg innser at Underhuset ønsker å se planen beskrevet i en hvitebok, noe vi skal gjøre, sa May i parlamentet onsdag.

En talsmann for Labour, Keir Starmer, sier seg godt fornøyd med at May nå gir etter for opposisjonens krav og orienterer om hvordan hun vil legge opp utmeldingsprosessen.

Starmer ber samtidig May legge fram hviteboken før hun utløser artikkel 50 i Lisboa-traktaten og den formelle utmeldingsprosessen begynner, noe hun har lovet å gjøre innen utgangen av mars. (©NTB)