Mattis reiser til Japan og Sør-Korea

Pentagon-talsmann Gary Ross opplyser at Mattis tar turen til Asia i begynnelsen av februar, men vil ikke gå i detalj om den planlagte reisen.

Under høringen i Senatet før han ble godkjent som forsvarsminister, fremhevet den pensjonerte generalen at det er viktig å opprettholde internasjonale allianser.

President Donald Trump skapte uro da han i valgkampen anklaget allierte for ikke å bidra nok. Trump antydet blant annet at han ikke vil ha noe imot at Japan og Sør-Korea utvikler atomvåpen, dersom de ikke er villige til å betale en høyre pris for amerikansk militærstøtte. (©NTB)