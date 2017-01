Kuwait henrettet filippinsk hushjelp og seks andre

Den filippinske kvinnen Jakatia Pawa var anklaget for å ha knivstukket familiens 22 år gamle datter mens denne sov, men Pawas støttespillere mener at anklagene er falske. De mener at drapet kan ha blitt utført av en av kvinnens slektninger som følge av en kjærlighetsaffære med en nabo, ifølge Inquierer.net.

Hushjelpens familie hadde håpet på benådning, men onsdag kom meldingen om at henrettelsen var gjennomført.

Kvinnen har to barn i hjemlandet. Ifølge broren, som er oberst i det filippinske luftvåpenet, fortalte hun gråtende at hun skulle henrettes i en telefonsamtale de to hadde onsdag morgen.

Blant de henrettede er også et medlem av Kuwaits kongefamilie, Faisal Abdullah Al Jaber Al Sabeh, som var dømt for overlagt drap, melder det kuwaitiske nyhetsbyrået Kuna.

Blant de andre fangene var en kvinne fra Kuwait, en kvinne fra Etiopia, en mann fra Bangladesh og to menn fra Egypt. (©NTB)