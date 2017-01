Italias statsminister erkjenner dårlig kriserespons

Men han mener likevel at tiden ikke er inne til å finne syndebukker.

I en orientering i nasjonalforsamlingen onsdag sa statsministeren at regjeringen ikke er redd for sannheten, og at en etterforskning vil avdekke hvem som har ansvaret.

Lydopptak har avslørt at de første nødanropene om at hotellet var tatt av et skred, ble avfeid av myndighetene i byen Pescara, som insisterte på at ingenting var i veien med hotellet.

24 personer er så langt funnet omkommet under de enorme snømassene, mens elleve personer, blant dem fire barn, er funnet i live. Fem personer er fortsatt savnet, ifølge nyhetsbyrået AP.

Redningsarbeidet ved Hotel Rigopiano i nasjonalparken Gran Sasso fortsatte onsdag. Hotellet ble forrige onsdag truffet av 120.000 tonn snø som dundret nedover fjellsiden med en fart på 100 kilometer i timen. Skredet gikk samme dag som området ble rammet av tre kraftige jordskjelv. (©NTB)