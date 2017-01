Italias grunnlovsdomstol godkjenner deler av valgreform

Domstolen underkjenner riktignok enkelte bestemmelser i de nye valglovene, men i onsdagens kjennelse heter det at valgreformen er gyldig og kan iverksettes umiddelbart.

Domstolen har besluttet at nasjonale valg ikke skal kunne holdes i to omganger. Men dommerne opprettholder regelen om at det partiet som skulle oppnå over 40 prosent av stemmene i valg, automatisk også får et parlamentarisk flertall på 55 prosent av mandatene.

Kjennelsen kan bane vei for at det utlyses nyvalg i Italia etter at forsøk på å reformere valglovene har havnet på kollisjonskurs med landets grunnlov.

Loven som ble godkjent av grunnlovsdomstolen onsdag, omfatter underhuset, som har 630 plasser i Italias nasjonalforsamling, men ikke senatet. Hensikten med valgreformen har vært å bidra til politisk stabilitet i et parlament som stort sett har vært splittet mellom mange mindre partier.

Matteo Renzi, som gikk av som statsminister etter at han tapte en folkeavstemning om grunnlovsendringer i desember, har tatt til orde for nyvalg så snart som mulig. (©NTB)