Island bøyer seg for EUs økologikrav

NTB får torsdag ettermiddag bekreftet fra utenriksdepartementet på Island at landets nye regjering har bestemt seg for å frafalle kravene om tilpasninger i EUs forordning for produksjon og merking av økologiske produkter.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) er svært fornøyd.

– Dette er veldig bra for mange av våre produsenter, som har levd i utrygghet og uvisshet fordi flere og flere land har boikottet import av norsk økologisk laks, sier Sandberg til NTB.

– Vi er klar til å implementere dette regelverket så fort som mulig. Vi har bare ventet på Island, sier Sandberg. (©NTB)