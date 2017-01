Franske myndigheter gransker anklager mot Fillon

Det franske nyhets- og satiremagasinet Carnard Enchaine avdekket tidligere i uka at Penelope Fillon hadde fått utbetalt rundt 500.000 euro, nærmere 4,5 millioner kroner, i lønn over en tiårsperiode.

Det er ikke forbudt for franske folkevalgte å ansette og lønne familiemedlemmer, men Canard Enchaine fant ingen som kunne si hvilket arbeid Penelope Fillon har utført for ektemannen.

Fillon, som stiller til valg som Republikanernes presidentkandidat, raser mot det franske tidsskriftet.

– Jeg ser at skittkasting-sesongen har startet. Jeg vil ikke kommentere dette, for det er ingenting å kommentere. Jeg er opprørt over forakten og kvinnehatet i denne artikkelen, sa han under et valgkampmøte i Bordeaux.

En talsmann for Fillon, Thierry Solere, fastholder at Penelope Fillon utførte arbeid for ektemannen og sier at det er vanlig at ektefellene til franske folkevalgte utfører den slags arbeid. (©NTB)