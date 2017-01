Franske myndigheter gransker Fillon-anklager

Nyhetsbyrået AFP melder at påtalemyndigheten onsdag har beordret en etterforskning etter avsløringene om kona til Republikanernes presidentkandidat. Det var det franske nyhets- og satiremagasinet Carnard Enchaine som tidligere i uka skrev at Penelope Fillon skal ha fått utbetalt rundt 500.000 euro, nærmere 4,5 millioner kroner, i lønn over en tiårsperiode.

Det er ikke forbudt for franske folkevalgte å ansette og lønne familiemedlemmer, men Canard Enchaine har ikke funnet noen som kan si hvilket arbeid Penelope Fillon skal ha utført for ektemannen.

Fillon gikk onsdag hardt ut og avviste medieoppslagene.

– Dette er grovt krenkende. Oppslagene viser bare forakt og kvinnehat, sa han ifølge Reuters og kalte påstandene falske nyheter. (©NTB)