Flere omkomne funnet i rasrammet hotell

Redningsarbeidet ved Hotel Rigopiano i nasjonalparken Gran Sasso fortsatte onsdag. I alt elleve mennesker, blant dem fire barn, er reddet ut av hotellet etter at 120.000 tonn snø traff hotellet med en fart på 100 kilometer i timen for en uke siden. Skredet gikk samme dag som området ble rammet av tre kraftige jordskjelv.

Statsminister Paolo Gentiloni skal onsdag orientere nasjonalforsamlingen om redningsarbeidet som er iverksatt som følge av kraftig snøfall, flere jordskjelv og skred i sentrale deler av Italia de siste dagene og ukene.

Samtidig sørger redningsarbeiderne over å ha mistet flere kolleger som omkom da et redningshelikopter styrtet i tett tåke ved et skianlegg tirsdag. En av dem var en lege som har bistått redningsarbeiderne ved det skredrammede hotellet.

Helikopteret styrtet idet redningsteamet var ute for å hente en skadd skiløper 10 mil unna Hotel Rigopiano. Begge flygerne, tre redningsarbeidere og den skadde skiløperen omkom. (©NTB)