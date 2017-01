EU-kommisjonen mener grensekontroll kan fortsette

EU-kommisjonens anbefaling er at alle de fem Schengen-landene som har innført midlertidig grensekontroll i kjølvannet av flyktningkrisen – Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Østerrike – bør få fortsette med dette i tre nye måneder.

Det er EUs ministerråd som tar den endelige beslutningen i saken.

Forrige forlengelse ble vedtatt 11. november i fjor. Også den hadde en varighet på tre måneder.

EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos understreker at grensekontrollen ikke kan bli permanent. Han sier han vil fortsette å presse på for en utfasing av kontrollen «så snart som mulig», slik at EU kan gå tilbake til normalen, som er fri ferdsel innad i Schengen.

EU har bestemt seg for å tillate grensekontroll langs Schengens indre grenser fordi kontrollen på yttergrensen i Hellas fortsatt ikke er god nok. (©NTB)