Davidsen tok sølvet hjem i kokke-VM

Davidsen gikk fram sammen med laget, kysset statuetten og felte noen gledestårer.

Gullet gikk for første gang til USA, mens Island tok bronse. Dermed ble det to nordiske land på pallen.

Frankrike stakk av gårde med prisen for beste assistentkokk – en porselensgås, mens Australia hadde den beste presentasjonsfilmen.

Prisen for beste grønnsaksrett, som ble delt ut for første gang, gikk til Frankrike, mens prisen for beste fatrett – Bresse-kylling og europeisk hummer – ble vunnet av Ungarn.

I alt 24 land har konkurrert i to dager om de gjeve prisene i verdens mest prestisjefylt kokkekonkurranse som arrangeres annethvert år. Om lag 70 land ønsket å konkurrere i Lyon. (©NTB)