Davidsen tok sølv i kokkenes VM, Bocuse d'Or

Sammen med laget på fire gikk han fram, kysset statuetten og felte noen gledestårer.

Gullet gikk for første gang til USA, mens Island tok bronse. Frankrike stakk av gårde med prisen for beste assistentkokk – en porselensgås.

Prisen for beste grønnsaksrett, som ble delt ut for første gang, gikk til Frankrike, mens prisen for beste kjøttrett – Bresse-kylling og europeisk hummer – ble vunnet av Ungarn.

I alt 24 land har konkurrert i to dager om de gjeve prisene. (©NTB)