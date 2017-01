– 2.700 innbyggere returnerer til Mosul

– Vi frakter nå 500 familier, anslagsvis 2.700 mennesker, tilbake til sine frigjorte hjem, sier den lokale tjenestemannen Mustafa Hamid Sarhan, som er utstasjonert i flyktningleiren Khazir sørøst for Mosul, til nyhetsbyrået AFP.

Minst 50 busser sto onsdag klare til å frakte de 500 familiene med telt og eiendeler. Blant dem var den 45 år gamle kvinnen Dhabbah Mohhammed Khader, som gledet seg til å dra hjem sammen med sine to sønner.

– Jeg er så glad for at vi endelig er blitt kvitt IS. Nå kan vi dra hjem, sa hun, mens tårer trillet nedover ansiktet.

Ifølge FN har over 180.000 personer blitt drevet på flukt fra Mosul siden offensiven startet 17. oktober. Minst 22.000 personer har siden dratt tilbake til sine boliger i byen, ifølge FN-tall.

Sarhan opplyser at myndighetene har gjennomført to ukentlige returer fra Khazir og fra flyktningleiren Hasansham til Mosul. (©NTB)