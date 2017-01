Trumps administrasjon får grønt lys fra Senatet

Ross er kjent for å kjøpe opp store selskap som gjør det dårlig økonomisk, blant annet innenfor stål- og kullindustrien, for deretter å stykke dem opp og selge dem stykkevis med fortjeneste.

Senatet ga tirsdag også grønt lys til president Donald Trumps valg av 44 år gamle Nikki Haley som FN-ambassadør.

Haley er datter av indiske innvandrere og nå guvernør i South Carolina. Da hun under senatshøringen fikk spørsmål om hun støttet flytting av USAs ambassade til Jerusalem, svarte hun «absolutt». Hun begrunnet dette med at både Israel og republikanerne i Kongressen går inn for flytting.

Den pensjonerte nevrokirurgen Ben Carson (65), som selv gjorde et forsøk på å bli republikanernes presidentkandidat, har fått Senatets velsignelse som boligminister.

– Carson har et sterkt hode og er lidenskapelig opptatt av å styrke lokalsamfunn og familier som bor der, sa Trump da han kunngjorde valget av Carson i november. (©NTB)