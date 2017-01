Trump-rådgiver forsikrer Canada om godt forhold

En av Trumps økonomiske rådgivere, Stephen Schwarzman, er på besøk i nabolandets hovedstad Ottawa for å diskutere reforhandlinger for frihandelsavtalen NAFTA. Her skal Trumps rådgiver ha beroliget den canadiske statsministeren Justin Trudeau og sagt at de ikke burde være bekymret over retorikken til Det hvite hus.

Schwarzman sier Canada ikke er blant dem som eventuelt kan vente seg en straffetoll, som Trump flere ganger har truet land som Mexico og Kina med.

– Det kan forventes noen forandringer, men generelt så vil det bli bra for Canada. Det vil bli et eksempel på hvordan handelsforhold burde være. Canada er i en god posisjon, sier Schwarzman.

Mandag varslet Trump at han vil reforhandle NAFTA-avtalen som han tidligere har kalt «tidenes dårligste handelsavtale». Det er ennå ikke klart når reforhandlingsmøtet mellom Trump og Trudeau skal finne sted, men det vil skje «snart» ifølge et referat fra en telefonsamtale mellom de to lørdag. Trudeau sa nylig at han er klar for å reforhandle avtalen. (©NTB)