Trump godkjenner omstridte oljeprosjekt

Barack Obama stanset i 2015 Keystone XL-prosjektet, en planlagt rørledning fra Canada til USA, med en såkalt presidentordre som Trump nå har reversert.

Byggingen av den like omstridte rørledningen Dakota Access ble midlertidig stanset i desember etter store protester fra urfolk- og miljødemonstranter.

Tirsdag undertegnet Trump en ny presidentordre som gjenoppliver de to omstridte prosjektene, men han understreker at betingelsene knyttet til Keystone XL vil bli gjenstand for reforhandlinger.

– Vi kommer til å reforhandle noen av betingelsene og dersom de ønsker, får vi se om vi kan få bygd rørledningen, sa Trump under undertegningen.

Han undertegnet også en presidentordre som slår fast at alt materiell som benyttes i bygging i av rørledninger i USA, heretter må være produsert i USA. (©NTB)