Svensk politi har fortsatt ikke sett voldtektsvideo

To av mennene som søndag ble pågrepet, er siktet for voldtekt av en kvinne, mens tredjemann er siktet for ikke å ha meldt fra om overgrepet.

Politiets etterforskere tviler nå på om det i det hele tatt finnes et opptak av filmen som flere vitner har fortalt at de så direktesendt i en lukket Facebook-gruppe.

– På nåværende tidspunkt har vi ikke fått inn noen film som viser det påståtte overgrepet. Derimot har vi vitner som sier at det ble strømmet live, sier statsadvokat Pontus Melander til nyhetsbyrået TT tirsdag.

Politiet har kontaktet Facebook i håp om å få tilgang til et eventuelt opptak, men uten resultat.

– Jeg kan ikke gå inn på hva som ble sagt i samtalen med Facebook, annet enn at vi ikke har noen film, sier Melander. (©NTB)