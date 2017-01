Nederlag for May om brexit-prosess

Avgjørelsen ble tatt med åtte mot tre stemmer. Det betyr at den britiske regjeringen ikke kan aktivere artikkel 50 i Lisboa-traktaten uten å spørre Parlamentet. Statsminister Theresa May har argumentert for at behandlingen i Parlamentet er unødvendig, og tirsdagens kjennelse er derfor et nederlag for May.

De elleve høyesterettsdommerne har også enstemmig besluttet at det ikke er nødvendig at Skottland, Nord-Irland og Wales gir grønt lys for at brexit-prosessen kan innledes.

Artikkel 50 må utløses før Storbritannias formelle utmeldingsprosess fra EU kan starte. Tidligere har en lavere rettsinstans kommet fram til at det er Parlamentet som utløser artikkel 50, en kjennelse om regjeringen anket.

Statsminister Theresa May har varslet at hun vil starte forhandlingene med EU i slutten av mars. Prosessen er ventet å ta to år.

Når Parlamentet skal spille en direkte rolle i å få prosessen i gang, er det frykt for at tidsplanen blir forsinket. Behandlingen kan ta tid både i Underhuset og Overhuset, selv om opposisjonslederen Jeremy Corbyn fra Labour har sagt at partiet vil stemme for brexit i respekt for resultatet i folkeavstemningen. (©NTB)