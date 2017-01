Medier: – Trump beholder FBI-sjefen

Nyhetsbyrået AP melder at Comey beholder jobben etter å ha sett navnet hans på en liste fra justisdepartementet over sjefer som ikke påvirkes av presidentskiftet.

En beslutning om å beholde Comey som FBI-sjef vil hindre at presidenten havner i ny mulig skvis ved å måtte velge ny toppsjef, skriver New York Times.

Dessuten vil en slik beslutning bidra til ro i rekkene innad i FBI, etter noen turbulente måneder der både FBI som organ og Comey selv møtte skarp kritikk med anklager om innblanding i den amerikanske valgkampen, skriver avisen.

Hvis opplysningene fra amerikanske medier stemmer, betyr det at Comey fortsatt leder FBI-granskingen av Trump-kampanjens angivelige forbindelser til Russland og anklagene om russisk hacking under valgkampen.

Comey ble utnevnt til FBI-sjef av daværende president Barack Obama i 2013 og er i henhold til føderalt lovverk ansatt i et ti år langt åremål, der målet er å kunne overlappe to regjeringsperioder. Det er en ordning som ble innført etter Watergate-saken, for å gjøre FBI-sjefen uavhengig og for å skille stillingen fra politikken. (©NTB)