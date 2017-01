Mattis lover støtte til NATO

I en samtale med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg lover Mattis full støtte til NATO.

– De to lederne diskuterte betydningen av delte verdier, og Mattis la vekt på at han vil alltid vende seg mot Europa først når USA søker allierte, sier talsmann Jeff Davis i det amerikanske forsvarsdepartementet.

USAs president Donald Trump har flere ganger stilt seg kritisk til NATO og blant annet kalt organisasjonen «foreldet». Fredag tar Trump imot Storbritannias statsminister Theresa May, og May har sagt at hun vil diskutere betydningen av NATO og EU med den nye presidenten. May sa søndag at hun tror Trump vil innse hvor viktig NATO er.

– Jeg er også sikker på at USA vil anerkjenne viktigheten av samarbeidet vi har i Europa, for å sikre vårt felles forsvar og felles sikkerhet, sa May.(©NTB)