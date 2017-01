Fatah al-Sham på frammarsj i Aleppo og Idlib

Ifølge den syriske eksilgruppa SOHR gikk Fatah al-Sham til angrep mot Mujahedin-hæren mandag og tok kontroll over flere av basene deres.

Mujahedin-hæren, som tidligere har mottatt amerikansk våpenstøtte, skal ha sluttet seg til Ahrar al-Sham, en annen sammenslutning av islamistiske opprørsgrupper.

– Fatah al-Sham ser ut til å ha anklaget enkelte opprørere som står USA nær, for å ha lekket informasjon om basene deres, sier Rami Abdulrahman i Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Fatah al-Sham, som tidligere ble regnet for å være al-Qaidas forlengede arm i den syriske borgerkrigen, står på USAs liste over terroristorganisasjoner og har lidd store tap som følge av amerikanske flyangrep den siste tiden.

I forrige uke ble minst 40 opprørere i gruppen ifølge SOHR drept i et amerikansk flyangrep mot en treningsleir i Idlib-provinsen. Pentagon hevder at over 100 opprørere ble drept i dette angrepet. (©NTB)