Davidsen i ilden under kokke-VM

24 kokker deltar i Bocuse d'Or, verdens mest prestisjefylte og vanskeligste kokkekonkurranse. Konkurransen startet tirsdag og fortsetter onsdag. Kunngjøring av vinner skjer onsdag kveld.

Den første Bocuse d'Or-konkurransen ble arrangert for 30 år siden. Årets fatrett er Bresse-kylling og skalldyr, en tolkning av en lokal oppskrift og en hyllest for å feire byen og konkurransens far Paul Bocuse.

Nytt av året er for øvrig at tallerkenretten skal være hundre prosent vegetabilsk, med mål å fornye konkurransen og utfordre kokkenes kreativitet. (©NTB)