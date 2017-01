Dødstallet stiger etter snøskredet i Italia

I løpet av natta har redningsmannskaper lokalisert ytterligere fem omkomne i den snødekte hotellbygningen. Hjelpearbeidet fortsetter videre tirsdag i håp om å finne personer som fortsatt kan være i live, seks dager etter skredet som gikk onsdag forrige uke.

Elleve personer er så langt funnet i live etter skredet som traff Hotel Rigopiano, et firestjerners skihotell i småbyen Farindola i Abruzzo-regionen i det sentrale Italia.

Mandag ble tre hvite fårehundvalper reddet ut av hotellbygningen. Valpene ble funnet under snømassene mandag og ga letemannskapene nytt håp om å finne flere overlevende. Fabio German, en talsmann for brannvesenet, sier de tre valpene har vist at det er mulig å overleve under snømassene.

Samtidig understreker redningsmannskapene at de tre valpene ble funnet i et rom langt unna der de antar at de savnede kan ha oppholdt seg.

