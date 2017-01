– Merkel mest utsatt for desinformasjon

Arbeidsgruppa ble nedsatt i 2015 for å bekjempe propaganda, med falsk informasjon spredt fra Russland som et av hovedfokusene. Den har kommet fram til at Merkel har vært fokuset for flere kampanjer som spredte feilinformasjon.

Blant de falske nyhetssakene ekspertene har kommet over, er artikler som hevder at Merkel kjente mennene som utførte terrorangrepene i Paris og Brussel i 2015 og 2016, og at hun skal ha posert for selfies med dem.

Totalt har arbeidsgruppa lett opp 2.500 eksempler på desinformasjon på 18 språk. De bemerker samtidig at det mest sannsynlig dreier seg om mange flere tilfeller.

Kilden, som ikke ønsket å bli identifisert, sa at i tillegg til Merkel, er også Frankrike og Nederland sannsynlige mål for falske nyheter, ettersom det går mot valg i begge landene.

Arbeidsgruppa, med navn East Stratcom, ble opprettet av EUs utenrikstjeneste EEAS, og får hjelp fra eksperter, journalister, tjenestemenn, tankesmier og organisasjoner fra mer enn 30 land til å knuse myter og faktasjekke artikler. (©NTB)