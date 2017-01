– Babyer brukes i selvmordsangrep i Nigeria

BBC skriver tirsdag om et angrep i byen Madagali 13. januar der to kvinner utløste eksplosiver de bar på kroppen. To babyer og fire andre ble drept i angrepet.

De hadde passert en kontrollpost, men vaktene antok at de var sivile ettersom de hadde med seg små barn. Nigerianske tjenestemenn kaller utviklingen for en «farlig trend».

Den ytterliggående islamistgruppa Boko Haram er mistenkt for å stå bak angrepet. Gruppa er kjent for å bruke kvinner og unge jenter til å utføre selvmordsangrep.

I begynnelsen av desember ble minst 45 mennesker drept da to kvinner sprengte seg selv på et travelt marked i Madagali. Byen, som ligger i delstaten Adamawa nordøst i Nigeria, var tidligere under Boko Harams kontroll, men ble gjenerobret av regjeringsstyrker i 2015. (©NTB)